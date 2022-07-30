Хави: Месси заслуживает второго шанса в «Барселоне»
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался на тему возможного возвращения в клуб аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.
«Я уже говорил, сосредоточиться на Месси сейчас — это утопия. Я бы хотел, чтобы этап Месси в «Барселоне» не закончился. Я думаю, что он заслуживает второго шанса, последнего шанса, но это в следующем году. У него есть контракт с другим клубом», — приводит слова Хави Marca.
Напомним, Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 по 2021 год. За это время он провёл за клуб 776 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 670 голов и 302 результативные передачи.
В 2021 году Месси покинул «Барселону» и присоединился к «ПСЖ» Его контрактное соглашение с парижанами рассчитано до 2023 года.
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