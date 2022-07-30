«Арсенал» разгромил «Севилью» в товарищеском матче со счётом 6:0
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В товарищеском матче лондонский «Арсенал» встречался с «Севильей». Игра прошла на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия) и завершилась победой «Арсенала» со счётом 6:0.
Голы за лондонский клуб забили нападающие Эдди Нкетиа, Букайо Сака, оформивший дубль, и Габриэл Жезус, отправивший в ворота испанской команды три мяча.
Новый розыгрыш английской Премьер-лиги начнётся 5 августа. В матче первого тура чемпионата Англии сезона-2022/2023 «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас». Чемпионат Испании сезона-2022/2023 стартует 12 августа. В игре первого тура Примеры «Севилья» встретится с «Осасуной». Напомним, действующим чемпионом Испании является мадридский «Реал», чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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