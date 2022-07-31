«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании вингера «Реала» Асенсио

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении вингера мадридского «Реала» Марко Асенсио, сообщает The Sun.



У 26-летнего нападающего заканчивается контракт со «сливочными», но испанский клуб не желает его продлевать и хочет продать футболиста. Причиной этому являются завышенные требования Асенсио к заработной плате. «Реал» Мадрид хочет выручить за трансфер трёхкратного победителя Лиги чемпионов $ 34 млн.

Нападающий принимал участие в предсезонной подготовке под руководством Карло Анчелотти в Америке и сыграл во всех трёх товарищеских матчах.

Асенсио является игроком «Реала» с 2015 года. В прошлом сезоне футболист принял участие в 42 матчах за мадридский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Ранее Асенсио выступал за «Мальорку» и «Эспаньол». С 2016 года нападающий вызывается в национальную команду Испании.