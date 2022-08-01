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Принц Уильям и принц Чарльз обратились к женской сборной Англии после победы на Евро

Принц Уильям и принц Чарльз обратились к женской сборной Англии после победы на Евро
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Принц Уильям и принц Чарльз прокомментировали успех женской сборной Англии по футболу после победы на чемпионате Европы.

«Великолепно! Невероятная победа для женской сборной Англии. Нация гордится всеми вами. Это так прекрасно – видеть, как творится история сегодня на «Уэмбли»! Поздравляю!» – написал принц Уильям по завершении матча на своей странице в «Твиттере».

«Поздравляю победителей чемпионата Европы – женскую сборную Англии! Ваша командная работа, настрой и профессионализм будут вдохновлять поколения. Вы заставили всех нас гордиться вами», – написал принц Чарльз.

Напомним, Англия победила Германию в финале чемпионата Европы по футболу среди женщин со счётом 2:1 в дополнительное время. Матч проходил на стадионе «Уэмбли» и был домашним для англичанок.

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