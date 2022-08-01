Принц Уильям и принц Чарльз обратились к женской сборной Англии после победы на Евро

Принц Уильям и принц Чарльз прокомментировали успех женской сборной Англии по футболу после победы на чемпионате Европы.
«Великолепно! Невероятная победа для женской сборной Англии. Нация гордится всеми вами. Это так прекрасно – видеть, как творится история сегодня на «Уэмбли»! Поздравляю!» – написал принц Уильям по завершении матча на своей странице в «Твиттере».
«Поздравляю победителей чемпионата Европы – женскую сборную Англии! Ваша командная работа, настрой и профессионализм будут вдохновлять поколения. Вы заставили всех нас гордиться вами», – написал принц Чарльз.
Напомним, Англия победила Германию в финале чемпионата Европы по футболу среди женщин со счётом 2:1 в дополнительное время. Матч проходил на стадионе «Уэмбли» и был домашним для англичанок.
Английские фанаты празднуют победу сборной на женском Евро-2022:
- 1 августа 2022
-
12:30
-
12:25
-
12:23
-
12:20
-
12:16
-
12:15
-
12:02
-
11:55
-
11:48
-
11:42
-
11:36
-
11:27
-
11:25
-
11:25
-
11:19
-
11:16
-
11:16
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:31
-
10:30
-
10:26
-
10:24
-
10:21
-
10:20
-
10:14
-
10:04
-
09:59
-
09:58
-
09:44
-
09:36
-
09:35
-
09:14