Видеообзор победы женской сборной Англии над Германией в финале ЧЕ

На чемпионате Европы среди женских команд, который проходил в Англии, состоялся финальный матч. В главном матче турнира встретились сборные Англии и Германии. Победу одержали англичанки — 2:1.
Встреча получилась драматичной и остросюжетной. Сборная Англии вышла вперёд на 62-й минуте, отличилась Элла Тун. Но немкам удалось перевести игру в дополнительное время. На 79-й минуте Лина Магулль восстановила равновесие в счёте. Развязка в итоге наступила уже в овертайме. На 110-й минуте Клои Келли забила решающий мяч. На радостях она сорвала с себя футболку, за что получила жёлтую карточку.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик доступен в YouTube-канале телеканала «Матч».
Сборная Англии впервые в истории выиграла женский чемпионат Европы. На матче присутствовало более 87 тыс. зрителей.
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