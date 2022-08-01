Трошечкин: Талалаев — топ-тренер. Он вполне может возглавить «Спартак», заслужил шанс

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин высоко оценил главного тренера грозненцев Андрея Талалаева. По мнению футболиста, специалист заслужил шанс попробовать себя в большом российском клубе.

«Талалаев — топ-тренер? Для меня — точно топ. Как я могу сказать по-другому? Ты можешь возразить: хорош тренер, у которого играешь. Я у Бердыева выходил крайним защитником, а потом не выходил вовсе, но считаю сильным тренером. При этом были и обратные ситуации, когда в меня тренер верил и я много играл, но этого специалиста я не мог назвать топовым. Можно считать меня или кого угодно фаворитом Талалаева. Но, по-моему, фаворит — большая ответственность, а не повод расслабиться.

Могу ли представить Талалаева главным тренером «Спартака», о чём писали СМИ? Это вполне может случиться. Некоторые тренеры сразу стартуют в Премьер-Лиге с топов. А Талалаев идет поступательно. Можно процитировать Георгия Черданцева: нужно давать шанс российским тренерам. Талалаев — в числе тех, кто заслужил шанса в первую очередь», — приводит слова Трошечкина Sport24.



Напомним, Трошечкин перешёл в «Ахмат» в феврале 2022 года. Ранее он выступал за «Химки», «Ростов», курский «Авангард», «Тосно», воронежский «Факел» и дубль «Анжи». При этом Александр является воспитанником академии «Локомотива».