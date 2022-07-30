«Зенит» растопчет «Локо», а «Спартак» укрепится в тройке. Прогноз суперкомпьютера на РПЛ

Неделю назад мы рассказывали вам о том, что суперкомпьютер компании FiveThirtyEight предсказал победителя нынешнего сезона в РПЛ. Вычислительная машина не только оценила вероятность на титул каждого из 16 клубов, но и распределила их по местам в таблице. За основу был взят так называемый Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаке и обороне. Теперь суперкомпьютер дал прогноз на третий тур чемпионата России, оценив вероятность каждого исхода.

«Урал» — «Краснодар»

Победа «Урала» в матче с «Краснодаром» оценивалась в 33%. Если в игре со «Спартаком» вероятность успеха «быков» была равна 44%, то в третьем туре – 41%. Стоит отметить, что именно на матч «Урал» – «Краснодар» суперкомпьютер дал самый высокий прогноз на ничью – 27%. Её, как и победы «Урала», не случилось – «Краснодар» выиграл со счётом 3:1. Компьютер не ошибся.

«Факел» — «Динамо»

С каждым туром суперкомпьютер повышает шансы «Факела» на победу. В матче с «Динамо» оценивает их в 25%. Вероятность ничьей – 23%, победа бело-голубых – 52%. Учитывая тот факт, что воронежцы дали отличный бой в Краснодаре и Грозном, вероятность благоприятного исхода (победа или ничья) при домашних трибунах равна 48%.

«Зенит» — «Локомотив»

«Локомотив» последний раз обыгрывал «Зенит» в гостях пять лет назад. С тех пор у железнодорожников всего три победы в 12 матчах, при этом все они были добыты с разницей в один мяч. Суперкомпьютер считает, что «Зениту» нет равных в Санкт-Петербурге, поэтому вероятность набора трёх очков оценивает в 75%. Успех «Локомотива» – всего в 9% (самый маловероятный исход в туре), а ничья – в 16%.

«Сочи» — «Ахмат»

Впервые за три тура суперкомпьютер оценивает победу «Сочи» больше, чем в 50% (54%). Вероятность успеха «Ахмата» ниже, чем со «Спартаком» (35%) и «Факелом» (52%) – 22%. Возможно, потому что грозненский клуб никогда в истории не побеждал «Сочи». Ничья котируется за 24%.

«Пари Нижний Новгород» — ЦСКА

Суперкомпьютер уже дважды удачно предсказал победу ЦСКА. Сейчас вычислительная машина оценивает успех армейцев в 53%, «Пари Нижний Новгород» — в 22%, а ничью — в 26%. В сезоне-2021/2022 ЦСКА одолел «Пари НН» в гостях 2:0, а дома – 1:0.

Владимир Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Спартак» — «Оренбург»

Суперкомпьютер считает, что «Спартак» продлит победную серию до двух матчей (67%). Ничья в этой встрече оценивается выше, чем победа «Оренбурга» – 19% против 14%. И это несмотря на тот факт, что «Оренбург» выиграл два последних матча из трёх у «Спартака».

«Крылья Советов» — «Торпедо»

Суперкомпьютер угадал исход матча с участием «Торпедо» в первых двух турах. Сейчас их успех оценивается в 21%, победа «Крыльев Советов» в 57%, а ничья – в 23%. Как показывает история противостояний этих команд, результат может быть любой. У «Крыльев» поломался Якуба, нет Пиняева, плюс непонятно, сыграют ли Барач и Фернандо.

«Ростов» — «Химки»

После возвращения в РПЛ «Химки» – сложный соперник для «Ростова». Команда Валерия Карпина один раз обыграла подмосковную команду, и это случилось в мае 2022 года (2:1). Вероятность победы «Ростова» равна 49%, «Химок» – 27%. Ничья оценивается в 24%.