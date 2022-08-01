Кечинов — о Хачатурянце: должен прийти тот, кто будет любить «Спартак» больше, чем Федун

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на новости о том, что Леонид Федун может покинуть «Спартак», а его место займёт Ашот Хачатурянц.



«Я Хачатурянца вообще не знаю, поэтому мне сложно что-то говорить про него. Я его абсолютно не знаю. Я слышал, что он президент РПЛ — всё. Нет ли опасения, что с уходом Федуна будет только хуже? Федун очень много сделал для «Спартака». Есть в кавычках доброжелатели, которые всё говорят, что с его приходом [нет] никаких успехов.



Если взять, сколько Федун вложил, сколько сделал для «Спартака»… Должен прийти тот человек, который будет ещё больше любить «Спартак», чем Федун, и вкладывать в клуб. Тем самым он снова сделает этот клуб флагманом российского футбола», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.