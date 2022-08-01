Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов — о Хачатурянце: должен прийти тот, кто будет любить «Спартак» больше, чем Федун

Кечинов — о Хачатурянце: должен прийти тот, кто будет любить «Спартак» больше, чем Федун
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на новости о том, что Леонид Федун может покинуть «Спартак», а его место займёт Ашот Хачатурянц.

«Я Хачатурянца вообще не знаю, поэтому мне сложно что-то говорить про него. Я его абсолютно не знаю. Я слышал, что он президент РПЛ — всё. Нет ли опасения, что с уходом Федуна будет только хуже? Федун очень много сделал для «Спартака». Есть в кавычках доброжелатели, которые всё говорят, что с его приходом [нет] никаких успехов.

Если взять, сколько Федун вложил, сколько сделал для «Спартака»… Должен прийти тот человек, который будет ещё больше любить «Спартак», чем Федун, и вкладывать в клуб. Тем самым он снова сделает этот клуб флагманом российского футбола», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме
Кавазашвили — о Хачатурянце: в «Спартак» придёт только тот, у кого есть лишние деньги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022