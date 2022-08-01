Кавазашвили — о Хачатурянце: в «Спартак» придёт только тот, у кого есть лишние деньги

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на новости о том, что Леонид Федун может покинуть «Спартак», а его место займёт Ашот Хачатурянц.
«Я такие вещи не хотел бы комментировать, потому что когда я что-то говорю про Федуна, он тут же выступает со словами: «Не дождётесь». Поэтому эти сплетни, которые идут сегодня, не имеют под собой никакой почвы. Позвоните Хачатуряну и задайте ему вопрос: «Готовы ли вы возглавить «Спартак»? Хватит ли вам финансов?».
В «Спартак» придёт только тот человек, у которого есть лишние деньги, и он может неограниченно распоряжаться тратой данных средств. Я не знаю сколько у Хачатурянца средств. Авен тоже хотел купить «Спартак», но на это всё и закончилось», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 1 августа 2022
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