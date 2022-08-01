После финала женского ЧЕ-2022 задержаны два человека. Год назад на мужском Евро был хаос

Полиция арестовала только двух человек в связи с проведением финала женского чемпионата Европы в Лондоне, тогда как в прошлом году во время решающего матча мужского турнира в столице Англии происходили массовые беспорядки, сообщает The Independent.

В день игры Англии и Италии на «Уэмбли» год назад в Лондоне было арестовано 86 человек — 53 из них на стадионе. Поводами для арестов стали насилие, вандализм, алкогольное опьянение, нарушения порядка.

Тогда тысячи фанатов без билетов пытались прорваться на «Уэмбли», в результате 19 офицеров полиции получили повреждения.

Во время финала женского Евро, состоявшегося вчера, 31 июля, только два ареста было произведено на стадионе, тогда как никто не был задержан в фан-зоне на Трафальгарской площади, где тысячи болельщиков праздновали исторический триумф.

Представитель столичной полиции Лондона рассказал, что один мужчина был оштрафован за нарушение общественного порядка, второй был отпущен без последующих наказаний.

Напомним, сборная Англии в дополнительное время одержала победу в матче с Германией — 2:1, впервые в своей истории выиграв чемпионат Европы.