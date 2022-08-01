«Футбол – простая игра…» Линекер изменил знаменитую фразу после победы англичанок на Евро

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о победе своих соотечественниц в финале женского чемпионата Европы по футболу – 2022, в котором они оказались сильнее соперниц из Германии, одержав победу со счётом 2:1 в дополнительное время.
«Футбол — простая игра. 22 женщины гоняют мяч в течение 90 минут, и, в конце концов, побеждает Англия. Поздравляю с победой. Потрясающе», — гласит комментарий Линекера в «Твиттере».
Отметим, что Линекер перефразировал свою знаменитую фразу: «Футбол – простая игра. 22 человека гоняют мяч 90 минут, а в конце Германия (в то время ещё ФРГ. – Прим. «Чемпионата») выигрывает», которую Гарри произнёс после поражения от немцев в полуфинале ЧМ-1990.
Английские фанаты празднуют победу сборной на женском Евро-2022.
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