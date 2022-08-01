Сёмин считает, что Промес может догнать и перегнать Вагнера и Азмуна по числу голов в РПЛ
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Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, сможет ли 30-летний форвард «Спартака» Квинси Промес обогнать Сердара Азмуна и Вагнера Лава, лидирующих в списке легионеров-бомбардиров Российской Премьер-Лиги.
«Вполне реально, что Квинси сможет догнать и перегнать Вагнера и Азмуна по числу голов в РПЛ. «Спартак» сейчас много играет в атаке, создаёт много хороших моментов — в том числе и для Промеса. Я думаю, что это достижимый результат, даже в этом году», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, у бразильца Вагнера Лава и иранца Сердара Азмуна по 85 мячей в РПЛ, у Промеса на данный момент — 71 гол.
Форвард из Нидерландов впервые стал футболистом «Спартака» летом 2014 года.
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