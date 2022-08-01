Бушманов ответил на вопрос, сможет ли Промес обогнать Азмуна и Вагнера по голам в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов ответил на вопрос, сможет ли голландский нападающий красно-белых Квинси Промес обогнать Сердара Азмуна и Вагнера Лава, лидирующих в списке легионеров с наибольшим количеством голов в Российской Премьер-Лиге.

«Если Квинси будет так играть, забивать, а со здоровьем всё будет хорошо, то вполне возможно, что уже в этом сезоне сможет догнать Вагнера Лава и Азмуна. Сможет забить ещё 14 мячей в сезоне? Если не уедет, как другие иностранцы. Я думаю, что забьёт. Ну не в этом сезоне, так в следующем.



В чём сейчас мотивация Промеса? Нужно у Квинси спросить. Он всегда играл в «Спартаке» с большим желанием и продолжает это делать. Здесь ему всё нравится, болельщики его любят. Надеюсь, что всё так и продолжится», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сейчас у Вагнера Лава и Азмуна по 85 голов в РПЛ, у Промеса на данный момент — 71 забитый мяч.