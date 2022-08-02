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Фердинанд: «МЮ» нужно решить ситуацию с Роналду, чтобы не было «похмелья» в начале сезона

Фердинанд: «МЮ» нужно решить ситуацию с Роналду, чтобы не было «похмелья» в начале сезона
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказался о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду из английского клуба.

«Не хотелось бы, чтобы это затянулось. Думаю, подобная ситуация была у Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» в прошлом году. Но причины, видимо, разные. У Роналду были проблемы за пределами поля: с семьёй, со здоровьем и так далее. Нужно принять это во внимание.

Но если слухи о его желании уехать правдивы, тогда клуб должен разобраться с этим поскорее, чтобы не было «похмелья» в начале сезона. Так или иначе, эта ситуация разрешится», — приводит слова Фердинанда BT Sport.

Ранее сообщалось, что Роналду желает покинуть «Манчестер Юнайтед», поскольку хочет играть в клубе, который выступает в Лиге чемпионов.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»:

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