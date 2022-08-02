Фердинанд: «МЮ» нужно решить ситуацию с Роналду, чтобы не было «похмелья» в начале сезона

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказался о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду из английского клуба.
«Не хотелось бы, чтобы это затянулось. Думаю, подобная ситуация была у Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» в прошлом году. Но причины, видимо, разные. У Роналду были проблемы за пределами поля: с семьёй, со здоровьем и так далее. Нужно принять это во внимание.
Но если слухи о его желании уехать правдивы, тогда клуб должен разобраться с этим поскорее, чтобы не было «похмелья» в начале сезона. Так или иначе, эта ситуация разрешится», — приводит слова Фердинанда BT Sport.
Ранее сообщалось, что Роналду желает покинуть «Манчестер Юнайтед», поскольку хочет играть в клубе, который выступает в Лиге чемпионов.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»:
- 2 августа 2022
-
19:01
-
18:54
-
18:47
-
18:44
-
18:29
-
18:27
-
18:11
-
17:58
-
17:45
-
17:43
-
17:42
-
17:25
-
17:24
-
17:00
-
16:34
-
16:19
-
16:18
-
16:11
-
16:09
-
16:02
-
15:53
-
15:38
-
15:37
-
15:33
-
15:26
-
15:21
-
15:06
-
15:01
-
14:46
-
14:29
-
14:23
-
14:17
-
14:15
-
14:00
-
13:57