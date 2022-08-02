18-летний вратарь из МЛС Слонина официально стал игроком «Челси»

Лондонский «Челси» официально представил 18-летнего вратаря «Чикаго Файр» Гэбриела Слонину в качестве своего игрока. Контракт с юным футболистом рассчитан на шесть лет. При этом Слонина останется в «Чикаго Файр» на правах обратной аренды до конца 2022 года. Предположительно, трансфер обошёлся синим в $ 15 млн.
Ранее СМИ сообщали, что лондонцы не смогли реализовать переход американца в клуб из-за санкций, наложенных на клуб из-за бывшего владельца Романа Абрамовича. В то же время интерес к голкиперу проявлял мадридский «Реал».
Слонина стал игроком основной команды «Чикаго Файр» в 2019 году. В сезоне-2022 вратарь принял участие в 14 матчах МЛС, совершил 15 сейвов и пропустил 20 голов.
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