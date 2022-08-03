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Маурисио Почеттино рассказал, кого считает лучшими игроками на планете

Маурисио Почеттино рассказал, кого считает лучшими игроками на планете
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Экс-наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о том, кого из футболистов он считает достойным звания лучших в мире.

«Для меня Лео Месси лучший в мире. Нет никаких сомнений. После этого становится ясно, что Мбаппе является кандидатом на получение этой короны. Есть также Неймар, который для меня также является одним из лучших игроков в мире», — сказал бывший тренер парижан в интервью изданию Infobae.

Почеттино возглавлял французскую команду с января 2021 по июнь 2022 года. Под руководством специалиста парижане провели 84 игры, стали обладателями Кубка и Суперкубка Франции по футболу, а также сумели завоевать исторический 10-й титул чемпиона Лиги 1. На посту рулевого «ПСЖ» 50-летнего аргентинца сменил бывший главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье.

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