Канчельскис: арбитры РПЛ должны платить командам деньги за безобразное судейство

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал новость о том, что клубы будут обязаны вносить определённую сумму при обращении в ЭСК (Экспертно-судейскую комиссию).

«Футбольными делами заниматься не хотят, зато хотят, чтобы им деньги платили. Они судят на какие деньги вообще? Это судьи должны платить деньги командам за такое безобразное судейство. Что это за бардак такой? Нет бы помогать футбольным клубам, где-то уступать, относиться с пониманием. А они наоборот: всё бьют по голове и глушат», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, первые три тура нового сезона Российской Премьер-Лиги вызвали много споров о качестве судейства в матчах.