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Агент Карзева: Эден может пройти медосмотр для перехода в московское «Динамо» уже сегодня

Агент Карзева: Эден может пройти медосмотр для перехода в московское «Динамо» уже сегодня
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22-летний полузащитник «Маккаби» из Нетаньи Эден Карзев прибыл в Москву и готов пройти медицинский осмотр перед переходом в «Динамо». Об этом сообщил агент игрока Ави Нимни.

«Эден Карзев уже в Москве, он, вероятно, сегодня пройдёт медосмотр перед переходом в «Динамо», – приводит слова Нимни «РИА Новости Спорт».

Карзев является воспитанником израильского футбола – он выступал за «Маккаби» из Тель-Авива и «Хапоэль» Хадера. Также у него есть паспорт Республики Беларусь.

В текущем сезоне футболист сыграл два матча за «Маккаби» Нетания в квалификации Лиги конференций. Его контракт с израильским клубом истекает по окончании сезона-2024/2025. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Карзева в € 1 млн.

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