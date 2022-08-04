Агент Карзева: Эден может пройти медосмотр для перехода в московское «Динамо» уже сегодня
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22-летний полузащитник «Маккаби» из Нетаньи Эден Карзев прибыл в Москву и готов пройти медицинский осмотр перед переходом в «Динамо». Об этом сообщил агент игрока Ави Нимни.
«Эден Карзев уже в Москве, он, вероятно, сегодня пройдёт медосмотр перед переходом в «Динамо», – приводит слова Нимни «РИА Новости Спорт».
Карзев является воспитанником израильского футбола – он выступал за «Маккаби» из Тель-Авива и «Хапоэль» Хадера. Также у него есть паспорт Республики Беларусь.
В текущем сезоне футболист сыграл два матча за «Маккаби» Нетания в квалификации Лиги конференций. Его контракт с израильским клубом истекает по окончании сезона-2024/2025. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Карзева в € 1 млн.
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