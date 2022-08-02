Агент: Карзев должен перейти в «Динамо». Мы получили предложение, находимся в переговорах

Агент Ави Нимни, представляющий интересы израильского полузащитника «Маккаби Нетания» Эдена Карзева, сообщил, что ведёт переговоры о возможном трансфере футболиста в московское «Динамо».

«Карзев должен перейти в «Динамо». Мы действительно получили предложение — сейчас находимся в процессе переговоров», — сказал Нимни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Карзев выступает за «Маккаби» с 2021 года. В прошлом сезоне 22-летний футболист принял участие в 22 матчах за клуб и отметился двумя забитыми мячами. С 2020 года Карзев вызывается в национальную команду Израиля.

Московское «Динамо» в трёх матчах набрало пять очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.