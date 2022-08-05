Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от матча с «Айнтрахтом».



«Я с нетерпением жду начала матча. «Айнтрахт» — хорошая команда с очень страстной публикой. Вечер пятницы, матч открытия бундеслиги — особенный момент для обеих команд, так что это будет очень захватывающая игра. Играть во Франкфурте тяжело. Фанаты будут гнать их вперёд, особенно после победы в Лиге Европы. Болельщики в восторге, Оли Гласнер — отличный тренер, и его команда действительно хорошо настроена», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба клуба.



В прошлом сезоне мюнхенская «Бавария» завоевала рекордный, 10-й чемпионский титул Бундеслиги подряд, оформив победу в чемпионате Германии за четыре тура до финиша турнира.