«Зенит» потерял очки в двух из четырёх матчей РПЛ сезона-2022/2023

Сегодня, 6 августа, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном «Ахмат» играл в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с действующим чемпионом страны петербуржским «Зенитом». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию игры. Финальный свисток Сергея Иванова зафиксировал нулевую ничью. «Зенит» на старте сезона теряет очки во второй игре из четырёх. В первом туре команда Сергея Семака сыграла вничью с «Химками» (1:1).

«Зенит» набрал восемь очков и остался на третьей позиции турнирной таблицы. «Ахмат» с пятью очками идёт на восьмой позиции.



Обслуживала матч «Ахмат» — «Зенит» бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогали ему Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервным судьёй был Максим Перезва (Раменское). Арбитром VAR выступал Анатолий Жабченко (Краснодар), его помощником — Екатерина Курочкина (Малаховка).