Циннбауэр объяснил, почему выпустил Игнатьева в старте «Локо» на матч с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр объяснил, почему выпустил нападающего Ивана Игнатьева в стартовом составе на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Напомним, игра завершилась разгромной победой «быков» со счётом 3:0.
«Во-первых, Игнатьев — чёткий девятый номер по позиции. Мы смотрели за тем, как он тренировался, и он заслужил место в основном составе. И то, что футболист играл здесь раньше, мы тоже не оставили без внимания. Несмотря на то, что Игнатьев не прошёл с нами все сборы, уровень его игры оцениваю как высокий. Он присоединился к нам совсем недавно.
Мне понравилось, как Иван в матче с «Краснодаром» выглядел на поле, в том числе он много отрабатывал в обороне, качественно прессинговал. Также много открывался впереди, создавал опасность у ворот соперника. Был момент, когда он бил головой и мог отличиться. Вообще он провёл сегодня хороший матч», — приводит слова Циннбауэра официальный сайт «Локомотива».
Напомним, для железнодорожников это второе подряд поражение с крупным счётом – в предыдущем матче их разгромил «Зенит» (5:0).
- 7 августа 2022
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