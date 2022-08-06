Старт «Локомотива» — страшный сон. «Краснодар» уложил их за шесть минут

Главный матч 4-го тура РПЛ пришёлся на субботу. «Краснодар» и «Локомотив» регулярно устраивают зарубу, и сегодняшняя встреча не стала исключением. Главная аномалия — счёт, который не отражает хода игры. Но обо всём по порядку.

У «Локомотива» в стартовом составе вышел воспитанник «Краснодара». Иван Игнатьев в последние несколько лет прошёл путь от восходящей звезды до списанного футболиста, но этим летом неожиданно оказался в Москве. И получил шанс против родного клуба.

Первый тайм получился противоречивым. Явный плюс — бодрая игра с высокими скоростями. Этот тот редкий случай, когда ни один футболист не ходил пешком. Минус — минимальное количество моментов. Из-за спешки игроки допускали много брака, шли в необязательные стыки и получали за нарушения жёлтые карточки. У «Краснодара» под угрозой удаления оказались Алексей Ионов, Эдуард Сперцян и Сергей Волков. А у «Локомотива» чуть не отправился отдыхать Антон Миранчук. Полузащитник не получил вторую жёлтую лишь по доброй воле судьи Владислава Безбородова.

«Краснодар» — «Локомотив» Фото: ФК «Краснодар»

Острее по итогу был «Краснодар», но лучший момент тайма возник у «Локомотива». От пропущенного гола хозяев спас Матвей Сафонов, который выбежал из ворот и не дал Вильсону Изидору реализовать выход один на один.



У «Локомотива» особенно активен был Игнатьев. Мотивация Ивана понятна, но, откровенно говоря, у него мало что получалось. У «Краснодара» же эффектно играл Олакунле Олусегун. Однако по уровню конкретики вингер будто вернулся в середину прошлого сезона — обводки на месте, а ключевых передач и точных ударов явно недоставало.

В перерыве тренерский штаб «Локо» перестраховался и снял с игры Миранчука, чудом избежавшего удаления в концовке первого тайма. Зато остался Игнатьев — и чуть не забил, но Сафонов потащил удар головой.

Через несколько минут после сейва за Сафонова стало тревожно. Лицо Матвея встретилось с опорной ногой Изидора. На поле выбежали врачи, но, к счастью, ничего серьёзного с капитаном «Краснодара» не случилось.



По сравнению с первым таймом во втором темп немного снизился, зато в первые минуты после перерыва прибавилось моментов. И вновь острее был «Локомотив», хотя мячом больше владел «Краснодар». Долго эта история не продлилась — жара и духота взяли своё.



Сафонов уверенно шёл к званию лучшего игрока матча, но свой звёздный час появился и у Даниила Худякова. Вратарь «Локо» вовремя прыгнул в угол и спас гостей после «пушки» Олусегуна.



Гол этой игре был просто необходим, и он пришёл! Кристиан Рамирес смекнул, что комбинации проходят с трудом, и зарядил из-за пределов штрафной. Худяков практически вытащил мяч из ближнего, вратарского угла, но от гола не спас. 1:0! Кстати, Рамирес играет за «Краснодар» давно (112 матчей в РПЛ), но именно в чемпионате забил впервые. Зато как вовремя!

Пропустив, «Локомотив» ожидаемо пошёл вперёд. Но в результате получил второй гол. Изидор обрезался на чужой половине поля, а Олусегун вспомнил, как решал в концовке прошлого сезона, и выдал класс. Вингер ускакал от защитников и запустил мяч в «домик» Худякову. 2:0!

Напоследок «Локомотив» пропустил третий. И это копия второго гола — снова Олусегун убежал и переиграл Худякова. Разгром.

Старт «Локомотива» в новом сезоне напоминает страшный сон. Даже в матче, который вплоть до концовки уверенно шёл к нулевой ничьей, команда умудрилась разгромно проиграть. После четырёх туров – ноль побед, два очка, место в зоне вылета. Ну и два разгрома подряд — от «Зенита» и «Краснодара».