Мирзов: пацаны из «Химок» бились с «Торпедо». Отдавали себя по максимуму

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура РПЛ с «Торпедо». Матч закончился со счётом 3:1. Мирзов признался, что остался доволен самоотдачей футболистов.



«Мы сами понимали, что нас не устраивает такой результат. Можно сказать, мы дома играем. Нужно было выходить, выигрывать и брать три очка. Все и всё понимали, что нужен результат. Благодаря чему удалось перевернуть? Благодаря взаимодействию. Все пацаны бились, старались. Понимали, что нужно выигрывать. Отдавали себя по максимуму», — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Химки» набрали семь очков и поднялись промежуточно на четвёртую строчку турнирной таблицы. «Торпедо» с одним очком осталось на 15-й позиции.