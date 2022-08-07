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Мирзов: пацаны из «Химок» бились с «Торпедо». Отдавали себя по максимуму

Мирзов: пацаны из «Химок» бились с «Торпедо». Отдавали себя по максимуму
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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура РПЛ с «Торпедо». Матч закончился со счётом 3:1. Мирзов признался, что остался доволен самоотдачей футболистов.

«Мы сами понимали, что нас не устраивает такой результат. Можно сказать, мы дома играем. Нужно было выходить, выигрывать и брать три очка. Все и всё понимали, что нужен результат. Благодаря чему удалось перевернуть? Благодаря взаимодействию. Все пацаны бились, старались. Понимали, что нужно выигрывать. Отдавали себя по максимуму», — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Химки» набрали семь очков и поднялись промежуточно на четвёртую строчку турнирной таблицы. «Торпедо» с одним очком осталось на 15-й позиции.

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