Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Пари НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Валенсии» Гонсалу Гедеш перейдёт в «Вулверхэмптон»

Вингер «Валенсии» Гонсалу Гедеш перейдёт в «Вулверхэмптон»
Комментарии

Португальский вингер «Валенсии» Гонсалу Гедеш в скором времени присоединится к английскому «Вулверхэмптону». Сумма сделка составляет € 32 + возможные бонусы, сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо.

По сведениям инсайдера, сделка между клубами уже заключена. В понедельник футболист прилетит в Англию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с «волками». Ранее главный тренер «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо подтвердил, что игрок перейдёт в клуб английской Премьер-лиги.

В прошлом сезоне испанской Ла Лиги 25-летний Гонсалу Гедеш провёл 36 игр. На его счету 11 голов и шесть голевых передач. Ранее появлялась информация, что итальянская «Рома» предлагала за португальца € 20 млн и своего вингера Карлеса Переса.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022