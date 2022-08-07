Вингер «Валенсии» Гонсалу Гедеш перейдёт в «Вулверхэмптон»

Португальский вингер «Валенсии» Гонсалу Гедеш в скором времени присоединится к английскому «Вулверхэмптону». Сумма сделка составляет € 32 + возможные бонусы, сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо.
По сведениям инсайдера, сделка между клубами уже заключена. В понедельник футболист прилетит в Англию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с «волками». Ранее главный тренер «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо подтвердил, что игрок перейдёт в клуб английской Премьер-лиги.
В прошлом сезоне испанской Ла Лиги 25-летний Гонсалу Гедеш провёл 36 игр. На его счету 11 голов и шесть голевых передач. Ранее появлялась информация, что итальянская «Рома» предлагала за португальца € 20 млн и своего вингера Карлеса Переса.
- 7 августа 2022
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