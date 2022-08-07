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Игорь Колыванов объяснил, за счёт чего «Динамо» победило «Крылья Советов»

Игорь Колыванов объяснил, за счёт чего «Динамо» победило «Крылья Советов»
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Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал результат матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0).

«Те, кто должен выигрывать матчи, и выигрывают. Фернандес отлично вписался в «Динамо» и уже реализовал тот момент, который у него появился. «Крылья Советов» остаются «Крыльями Советов», которые показывают весёлый и быстрый футбол. В первом тайме они нанесли шесть ударов, а «Динамо» всего три. Но в футболе часто так бывает, что забивают не те, кто больше всего бьёт по воротам, а у кого исполнители выше классом», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Московское «Динамо» набрало восемь очков и поднялось на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Самарские «Крылья Советов» (4) — на 10-м месте.

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