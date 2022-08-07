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Хет-трик Мораты помог «Атлетико» разгромить «Ювентус» в товарищеском матче

Хет-трик Мораты помог «Атлетико» разгромить «Ювентус» в товарищеском матче
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«Ювентус» и «Атлетико» провели товарищеский матч перед началом сезона. Встреча проходила в тренировочном центре «Ювентуса» в Турине (Италия).

Матч завершился победой «Атлетико» со счётом 4:0. А главным героем встречи стал форвард Альваро Мората, оформивший хет-трик. Он открыл счёт на 10-й минуте. В концовке первого тайма Мората удвоил преимущество «Атлетико». После перерыва Мората забил третий мяч, а уже в компенсированное время точку в матче поставил Матеус Кунья.

Счёт мог быть и более крупным, но на 40-й минуте Жоау Феликс не реализовал пенальти.

Отметим, что сезон в чемпионатах Испании и Италии ещё не стартовал.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
07 августа 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
0 : 4
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Мората – 10'   0:2 Мората – 43'   0:3 Мората – 62'   0:4 Кунья – 90+1'
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