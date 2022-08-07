Хет-трик Мораты помог «Атлетико» разгромить «Ювентус» в товарищеском матче

«Ювентус» и «Атлетико» провели товарищеский матч перед началом сезона. Встреча проходила в тренировочном центре «Ювентуса» в Турине (Италия).



Матч завершился победой «Атлетико» со счётом 4:0. А главным героем встречи стал форвард Альваро Мората, оформивший хет-трик. Он открыл счёт на 10-й минуте. В концовке первого тайма Мората удвоил преимущество «Атлетико». После перерыва Мората забил третий мяч, а уже в компенсированное время точку в матче поставил Матеус Кунья.



Счёт мог быть и более крупным, но на 40-й минуте Жоау Феликс не реализовал пенальти.



Отметим, что сезон в чемпионатах Испании и Италии ещё не стартовал.