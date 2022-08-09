«Барселона» расстанется с Депаем или Обамеянгом этим летом

В летнее трансферное окно «Барселону» покинет один из двух нападающих – Мемфис Депай или Пьер-Эмерик Обамеянг, информирует журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Отмечается, что Депай по-прежнему ведёт переговоры с руководством «Барселоны» о предоставлении ему статуса свободного агента.

Напомним, Депай стал игроком «Барселоны» летом 2021 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. С тех пор в 37 матчах Мемфис забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.

Обамеянг выступает за «Барселону» с января 2022 года, когда перешёл из лондонского «Арсенала». Контрактное соглашение игрока с каталонским клубом рассчитано до 2025 года. Всего в составе «Барселоны» нападающий провёл 23 матча, в которых записал в свой актив 13 голов и сделал одну результативную передачу.

Ранее состав «Барселоны» пополнил польский нападающий Роберт Левандовски, до этого выступавший за «Баварию».

Левандовски приветствует игроков «Барселоны»: