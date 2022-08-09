Результативная «перестрелка» — в видеообзоре матча Кубка Италии «Дженоа» — «Беневенто»

В матче 1/32 финала Кубка Италии сезона-2022/2023 «Дженоа» принимал «Беневенто». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
«Дженоа» в результативном матче выбил «Беневенто» из Кубка
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На 35-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Дженоа» Альберт Гудмундссон. Через 10 минут Гудмундссон оформил дубль. В компенсированное время первого тайма встречи защитник Камил Глик сократил отставание «Беневенто». На 64-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Беневенто», который успешно исполнил нападающий «Дженоа» Массимо Кода. В компенсированное время матча хавбек гостей Нермин Карич установил итоговый счёт.
Таким образом, «Дженоа» вышел в следующий раунд Кубка Италии, а «Беневенто» завершил выступление в нынешнем розыгрыше турнира. В 1/16 финала Кубка «Дженоа» встретится со СПАЛом.
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