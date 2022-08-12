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«Ростов» показал обновлённое подтрибунное помещение «Ростов Арены»

«Ростов» показал обновлённое подтрибунное помещение «Ростов Арены»
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ФК «Ростов» обновил визуальное оформление подтрибунного помещения «Ростов Арены», где команда проводит свои домашние матчи. Соответствующее видео опубликовано в официальном телеграм-канале клуба.

На стенах подтрибунки размещены новые фотографии футболистов «Ростова» и их игровые номера. Каждая из них выполнена в цвете и продублирована в чёрно-белом варианте. Отметим, что в центре, напротив тоннеля выхода команд на поле, расположены фото капитана команды Данила Глебова и воспитанника ростовского футбола Хорена Байрамяна.

В четырёх турах стартовавшего чемпионата России «Ростов» Валерия Карпина набрал восемь очков. Команда начала с ничьих в матчах с московскими «Динамо» (1:1) и «Локомотивом» (2:2), после чего обыграла «Химки» (1:0) и «Оренбург» (2:1). Обе победы ростовчане оформили именно в домашних матчах на «Ростов Арене».

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