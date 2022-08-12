Российский специалист Ринат Билялетдинов рассказал о целях в работе с любительским клубом «Нэфис».



«Есть ли задача пройти стадию 1/256 финала? Знаете, самая главная задача в этом любительском периоде — сформировать команду, которая не просто войдёт во Вторую лигу, а уже будет представлять какой-то интерес. Дать возможность и шанс ребятам, которые ещё не успели себя проявить и не закрепились ни «Рубине», ни в «КАМАЗе», ни в «Нефтехимике». Воспитанников по республике достаточно. В Кубке никто далеко не заглядывает. Конечно, хочется пройти дальше. Здесь всякое может быть. Но всё-таки здесь любительский и профессиональный статусы — это разные вещи. Ребята отвлекаются на футбол от основной работы. Футбол для них — это хобби», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Напомним, победителем розыгрыша Кубка России в сезоне-2021/2022 стал московский «Спартак» под руководством итальянского наставника Паоло Ваноли. В финальном матче красно-белые обыграли столичное «Динамо» со счётом 2:1. По окончании сезона Ваноли покинул тренерский мостик «Спартака».

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