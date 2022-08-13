Хавбек «Лестера» может стать одноклубником Головина в «Монако»

Полузащитник «Лестера» Бубакари Сумаре хочет покинуть команду. Эту информацию подтвердил рулевой «лисов» Брендан Роджерс.

«Появился вариант, который его заинтересовал. Это правильно, если его здесь не будет, мы должны проверить других игроков на этой позиции», — цитирует Роджерса журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Как сообщает источник, Сумаре ведёт переговоры с «Монако», в составе которого также выступает российский хавбек Александр Головин.

В минувшем сезоне 23-летний француз сыграл за «Лестер» 30 поединков во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. Известный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бубакари Самаре в € 25 млн.