«Лестер» установил цену за защитника Фофана в размере € 95 млн

Английский «Лестер» установил свою цену за 21-летнего защитника Уэсли Фофана, которого желает подписать лондонский «Челси». По сведениям журналистов издания Foot Mercato, «лисы» ожидают получить за своего игрока не менее € 95 млн, что может сделать потенциальный трансфер самым дорогим подписанием защитника в истории.



Завышенная цена за Фофана обусловлена его продлением контракта в марте этого года, в результате чего французский футболист оформил своё пребывание в стане «лис» до 2027 года. Как сообщают журналисты, переговоры между клубами должны активизироваться в эти выходные, а сам «Лестер» начал искать потенциальную замену игроку. Ранее руководство «лис» отклонило два предложения «Челси» в размере € 75 млн и € 82 млн.



Фофана перешёл в «Лестер» из «Сент-Этьена» в октябре 2020 года. С тех пор защитник в 50 матчах забил один гол и отдал одну результативную передачу. Большую часть прошлого сезона Фофана пропустил из-за перелома ноги, сыграв всего в семи встречах.

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