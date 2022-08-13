«Барселона» не смогла заявить Кунде, Жюль пропустит матч с «Райо Вальекано»

Сегодня, 13 августа, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне местная одноимённая команда сыграет в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано». Стартовый свисток Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Отметим, что в заявке «Барселоны» на матч нет защитника Жюля Кунде.
Каталонцы не смогли заявить футболиста на сезон, и он пропустит первый матч чемпионата Испании. Кунде сможет попасть в заявку команды, когда «Барселона» решит финансовые проблемы и получит разрешение от Ла Лиги.
Отметим, что остальные новички «Барселоны» находятся в заявке и выйдут либо с первых минут (Кристенсен, Рафинья, Левандовски), либо имеют возможность появиться на поле со скамейки запасных (Кессье).
- 13 августа 2022
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