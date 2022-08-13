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«Торино» обыграл «Монцу», Миранчук отличился в дебютном матче за туринцев

«Торино» обыграл «Монцу», Миранчук отличился в дебютном матче за туринцев
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Сегодня, 13 августа, в матче 1-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Монца» на стадионе «Комунале Бриантео» принимала «Торино». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Туринцы одержали победу со счётом 2:1. «Монца» — новичок Серии А.

Первый гол на 43-й минуте в своём дебютном матче в новой команде забил российский полузащитник Алексей Миранчук, ему ассистировал парагвайский форвард Антонио Санабрия. В перерыве вместо Миранчука на поле вышел бывший футболист московского ЦСКА, хорватский полузащитник Никола Влашич. На 66-й минуте парагваец Санабрия отличился уже сам — 2:0. В концовке встречи «Монца» отыграла один мяч — гол забил Дани Карвалью.

Италия - Серия А. 1-й тур
13 августа 2022, суббота. 21:45 МСК
Монца
Монца
Окончен
1 : 2
Торино
Турин
0:1 Миранчук – 43'   0:2 Санабрия – 66'   1:2 Карвалью – 90+4'

В матче 2-го тура Серии А «Торино» сыграет с римским «Лацио», а «Монца» отправится в Неаполь на матч с «Наполи».

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