Сторожук – о матче с «Динамо»: обе команды много атаковали и раскрывались

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук кратко подвёл итог встречи 5-го тура РПЛ с московским «Динамо», которая завершилась вничью 0:0.
«Сложный матч, каким он и должен быть. Две команды хотели выиграть, искали успеха у ворот соперника, много атакуя и, соответственно, раскрываясь. Где-то в простых ситуациях ошибались мы, где-то – соперник. Никто этим не воспользовался, поэтому результат закономерен. По созданию голевых моментов, наверное, мы были равны. Также хочу поблагодарить болельщиков. На поле равнодушных не было: все бились, старались, хотели выиграть каждое единоборство. Этот матч нам можно занести в актив. Двигаемся дальше», – сказал Сторожук на послематчевой пресс-конференции.
Для «Краснодара» это вторая ничья в сезоне. Первая была зафиксирована в стартовом туре, когда подопечные Сторожука на своём поле не определили победителя с «Факелом» (2:2). После этого были поражение от «Спартака» и победы над «Уралом» и «Локомотивом».
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