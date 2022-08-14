Сторожук – о матче с «Динамо»: обе команды много атаковали и раскрывались

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук кратко подвёл итог встречи 5-го тура РПЛ с московским «Динамо», которая завершилась вничью 0:0.



«Сложный матч, каким он и должен быть. Две команды хотели выиграть, искали успеха у ворот соперника, много атакуя и, соответственно, раскрываясь. Где-то в простых ситуациях ошибались мы, где-то – соперник. Никто этим не воспользовался, поэтому результат закономерен. По созданию голевых моментов, наверное, мы были равны. Также хочу поблагодарить болельщиков. На поле равнодушных не было: все бились, старались, хотели выиграть каждое единоборство. Этот матч нам можно занести в актив. Двигаемся дальше», – сказал Сторожук на послематчевой пресс-конференции.



Для «Краснодара» это вторая ничья в сезоне. Первая была зафиксирована в стартовом туре, когда подопечные Сторожука на своём поле не определили победителя с «Факелом» (2:2). После этого были поражение от «Спартака» и победы над «Уралом» и «Локомотивом».