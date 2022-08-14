Полузащитник ЦСКА Ермаков – о матче с «Зенитом»: обидно проигрывать, полное опустошение

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков поделился эмоциями после поражения в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Зенитом» (1:2).



«Тяжёлая игра, очень обидно проигрывать, полное опустошение. Что касается отмененного гола, то надо смотреть повтор. Уже ничего не вернуть.



Тренер после игры нас подбодрил, сказал, что нужно продолжать работать, выкладываться на все 120 процентов дальше и победы должны прийти. Тренер сказал выйти и спокойно играть в футбол, отбирать мячи, подбирать их, навязывать борьбу», — сказал Ермаков в интервью пресс-службе ЦСКА.



Напомним, вчера, 13 августа, «Зенит» принимал ЦСКА. Хозяева добились победы со счётом 2:1. В составе «Зенита» забитыми мячами отметились Малком и Густаво Мантуан, который в концовке встречи после выхода на замену поразил ворота Игоря Акинфеева дальним ударом. У ЦСКА с пенальти отличился Фёдор Чалов.



После пяти туров «Зенит» набрал 11 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА с 10 очками располагается на третьем месте.

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