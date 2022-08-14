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Стали известны составы «Челси» и «Тоттенхэма» на матч 2-го тура АПЛ

Стали известны составы «Челси» и «Тоттенхэма» на матч 2-го тура АПЛ
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Стали известны стартовые составы команд на сегодняшний матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» примет «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Челси»: Менди – Джэймс, Силва, Кулибали, Кукурелья – Канте, Жоржиньо, Маунт – Хаверц, Стерлинг.

«Тоттенхэм»: Ллорис – Эмерсон, Ромеро, Дайер, Дэвис – Сессеньон, Бентанкур, Хёйберг, Кулушевски, Сон – Кейн.

Напомним, в первом туре чемпионата «Челси» обыграл на выезде ливерпульский «Эвертон», а «Тоттенхэм» был сильнее «Саутгемптона», переиграв команду со счётом 4:1.

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