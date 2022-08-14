Стали известны составы «Челси» и «Тоттенхэма» на матч 2-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы команд на сегодняшний матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» примет «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Челси»: Менди – Джэймс, Силва, Кулибали, Кукурелья – Канте, Жоржиньо, Маунт – Хаверц, Стерлинг.



«Тоттенхэм»: Ллорис – Эмерсон, Ромеро, Дайер, Дэвис – Сессеньон, Бентанкур, Хёйберг, Кулушевски, Сон – Кейн.



Напомним, в первом туре чемпионата «Челси» обыграл на выезде ливерпульский «Эвертон», а «Тоттенхэм» был сильнее «Саутгемптона», переиграв команду со счётом 4:1.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»