Совладелец «Челси» Тодд Боули высказался по поводу будущего лондонского клуба

Совладелец «Челси» Тодд Боули в преддверии матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» в официальном программном материале высказался по поводу будущего лондонского клуба.



«Как один из элитных футбольных клубов мира «Челси» находится на вершине игры. Мы хотим продолжить эту замечательную историю успеха, приобретая талантливых специалистов в наши старшие, молодёжные и женские команды, продолжая наше служение сообществу, в том числе жизненно важна работа Фонда Челси.



Сегодняшняя игра — это возможность впервые поприветствовать наших новичков на «Бридже» в качестве игроков «Челси». Так много нужно сделать вместе. Мы с нетерпением ждём светлого будущего «Челси» в этом году — и каждый год. Так что давайте сядем и поднимем настроение, и пусть Томас Тухель и мальчики услышат наш рёв», – приводит слова Боули официальный программный буклет «Челси».

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