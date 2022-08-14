Лига 1: «Тулуза» громит соперника, «Реймс» терпит домашнее поражение

Сегодня, 14 августа, состоялись матчи 2-го тура французской Лиги 1, в котором «Тулуза» разгромила «Труа», «Клермон» на выезде переиграл «Реймс», уступая сопернику по ходу встречи в два мяча, «Осер» дома не смог сломить сопротивление «Анже», а «Аяччо» не сумел дома обыграть «Ланс».



В выездной игре «Тулузы» с «Труа» гости забили первый гол благодаря усилиям соперника – на 36-й минуте Яссер Ларуси срезал мяч в свои ворота. На 54-й минуте Рафаэл Ратан увеличил преимущество своей команды, а на 85-й Рис Хили установил итоговый счёт матча – 3:0.

«Реймс» в своём матче с «Клермоном» забил гол на 23-й минуте – нападающий Камори Думбия реализовал 11-метровый удар. На 30-й минуте хозяева пробили ещё один пенальти – с «точки» был точен Фоларин Балогун. На 47-й минуте «Реймс» остался в меньшинстве, когда защитник Эммануэль Агбаду получил прямую красную карточку. С этого момента в матче стал забивать только «Клермон». Сначала на 51-й минуте Комнен Андрич реализовал уже 3-й пенальти по ходу встречи, а на 62-й минуте гости сравняли счёт благодаря усилиям Комнена Андрича. На 72-й минуте «Клермон» смог выйти вперёд – свой гол забил Мухаммед Чам Сарачевич, а через пять минут Жереми Бела установил финальный результат встречи – 4:2.

«Осер» в игре с «Анже» начал реализовывать свои моменты с самого стартового свистка. Сначала на 4-й минуте отличился Жюльен Жаньве, а на 10-й минуте защитник «Анже» Сендрик Унтонджи срезал мяч в свои ворота. На 22-й минуте гости сократили отставание – гол забил Луа Дьони. На 57-й минуте Лассин Синайоко получил вторую жёлтую карточку, в результате чего покинул поле. На 77-й минуте Амин Салама сравнял счёт и установил итоговый счёт встречи – 2:2.

В игре «Аяччо» и «Ланса» за все 90 минут команды друг другу нанесли 21 удар, но поразить ворота друг друга не смогли. По ходу встречи арбитр матча Стефани Фраппар показал командам семь жёлтых карточек.