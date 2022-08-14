Экс-футболист «Реала» и «Барселоны» Кубо принёс «Реалу Сосьедад» победу над «Кадисом»
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Сегодня, 14 августа, на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе местная одноимённая команда принимала «Реал Сосьедад» в матче 1-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась победой гостевой командой с минимальным счётом 1:0. Встречу посетили 16 570 зрителей.
Единственный гол в матче на 24-й минуте забил бывший футболист «Барселоны» и мадридского «Реала» Такефуса Куба, откликнувшийся на передачу Микеля Мерино.
Такефуса Кубо реализует передачу Микеля Мерино. Видеоролик:
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В следующем туре «Кадис» сыграет в гостях с «Осасуной» (20 августа). «Реал Сосьедад» дома встретится с «Барселоной» (21 августа).
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