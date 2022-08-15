«Ваше наследие запомнится навсегда». Терри обратился к экс-владельцу «Челси» Абрамовичу

Бывший защитник лондонского «Челси» Джон Терри накануне первой домашней игры в сезоне с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2) выступил с обращением к бывшему владельцу «аристократов» — российскому бизнесмену Роману Абрамовичу.
«Поскольку мы вступаем в новую эру под новым руководством, я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать огромное спасибо Марине, Брюсу и Евгению за всю их фантастическую и тяжёлую работу в нашем великом футбольном клубе.
Вы все помогли нам стать лучшими, выиграв все трофеи в мировом футболе. Это было бы невозможно без всей вашей огромной работы и страсти на протяжении всего вашего пребывания в «Челси».
Роман. Босс… Никаких слов не будет достаточно, чтобы выразить вам мою благодарность. Поддержка, которую вы мне оказывали как на поле, так и за его пределами, останется со мной навсегда. Вы создали мужскую команду мирового класса, женскую команду и академию, позволив нам всем быть лучшими и осуществить наши мечты. Ваше наследие и имя будут помнить вечно. Вы лучший владелец в мире!
Спасибо вам за всё! У нас есть воспоминания, которые мы все сохраним навсегда», — гласит обращение Терри, опубликованное в одной из социальных сетей.
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