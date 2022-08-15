Линекер: есть ли шанс, что Конте и Тухель попадут в андеркард турнира Усик – Джошуа?

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер с иронией отреагировал на стычку между главными тренерами «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» (2:2) Томасом Тухелем и Антонио Конте по окончании встречи пятого тура чемпионата Англии.
«Есть ли шанс, что Конте и Тухель попадут в предварительный кард?» — гласит публикация Линекера к постеру предстоящего реванш-боя в боксе между Александром Усиком и Энтони Джошуа в супертяжёлом весе.
Впервые оба тренера повздорили между собой при первом голе «Тоттенхэма», когда отличился датчанин Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Тогда Тухелю не понравилось активное празднование Конте, они едва не столкнулись головами в попытке выяснить отношения. При этом, оба специалиста всё же были удалены за конфликт после матча, возникший при рукопожатии. Как впоследствии объяснил Тухель конфликт разгорелся из-за того, что Конте не посмотрел ему в глаза при рукопожатии.
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