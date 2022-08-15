«Спартак» поздравил Луку Каттани с днём рождения

Московский «Спартак» поздравил с днём рождения своего бывшего спортивного директора Луку Каттани. Сегодня, 15 августа 2022 года, итальянскому специалисту исполняется 41 год.
«Луке Каттани – 41! Поздравляем бывшего спортивного директора «Спартака» с днём рождения! Желаем успехов в карьере и всего наилучшего! Buon compleanno, Luca!» — написала пресс-служба красно-белых в клубном телеграм-канале.
Напомним, 13 июля пресс-служба красно-белых объявила об уходе Каттани с поста спортивного директора. Итальянец занимал одну из ведущих должностей в «Спартаке» с конца прошлого года. Именно по инициативе Каттани был приглашён главный тренер Гильермо Абаскаль.
В сезоне-2021/2022 «Спартак» выиграл Кубок России, обыграв в финале турнира «Динамо», и занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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