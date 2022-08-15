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Гаранин: у «Сочи» есть ещё много времени на усиление. Знаю, что у нас будут новые игроки

Гаранин: у «Сочи» есть ещё много времени на усиление. Знаю, что у нас будут новые игроки
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Тренер «Сочи» Вадим Гаранин заявил, что «Сочи» рассчитывает ещё усилить свой состав до конца летнего трансферного окна. По словам специалиста, у клуба есть ещё достаточно времени на подписание новых футболистов.

«Трансферное окно закрывается 7 сентября. У нас ещё есть много времени, чтобы усилиться. Я знаю, что у нас будут ещё футболисты. Клуб ведёт работу над этим. Но мы не хотим пригласить лишь бы кого. Если найдём сильного футболиста, то готовы его взять на любую позицию — обязательно найдём ему место на поле», — приводит слова Гаранина «Спорт-экспресс».

Напомним, по итогам прошлого сезона «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России. В нынешнем розыгрыше РПЛ южане набрали девять очков в пяти турах, что позволяет занимать пятое место в турнирной таблице.

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