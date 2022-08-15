Промес: расстроены из-за потери Мозеса. Но сейчас возник шанс у других игроков «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о травме полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.



«Виктор — большой мастер, и все расстроились, что потеряли его. Очень надеемся, что он вернётся в строй как можно скорее и станет ещё сильнее. Виктор приносил команде много пользы. Но сейчас возник шанс у других ребят. Мы победили «Сочи», и это доказывает, что каждый игрок в команде важен», — сказал Промес в интервью пресс-службе «Спартака».

Напомним, в первом тайме матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом» (2:0) Виктор Мозес получил травму, из-за которой не смог продолжить игру и был заменён. Позже стало известно, что из-за повреждения ахиллова сухожилия футболист выбыл на шесть месяцев.