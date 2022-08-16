Дебютный гол Ди Марии за «Ювентус» — в видеообзоре матча Серии А с «Сассуоло»

В матче 1-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал на своём поле «Сассуоло». Встреча прошла на стадионе «Альянц – Ювентус» в Турине. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. Матч завершился уверенной победой хозяев поля со счётом 3:0.

На 26-й минуте «Ювентус» открыл счёт в матче. Отличился аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария — это дебютный гол футболиста в составе «зебр». На 43-й минуте преимущество хозяев поля удвоил нападающий Душан Влахович. А на 51-й минуте форвард оформил дубль и довёл дело до разгрома. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев со счётом 3:0.



«Ювентус» набрал три очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» (0) – на последней позиции.