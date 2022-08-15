Самые странные трансферы этого лета. Тедеско избавился от одного из лидеров

Летнее трансферное окно всё ближе и ближе к закрытию. Большинство команд успели усилиться перед новым сезоном и вовсю рубятся в стартовых турах. Но некоторые переходы вызывают удивление. Ниже — трансферы, которые вы бы точно не предсказали ещё пару месяцев назад.

Пауло Дибала, «Ювентус» → «Рома», бесплатно

Вы же тоже ждали Дибалу в топ-клубе? Аргентинский нападающий отдал «Ювентусу» семь лет и стал звездой.

Этим летом у него истекал контракт, но в переговорах о новом соглашении возникли проблемы: Пауло и агенты высоко оценивали его талант и заломили крупную сумму, а клуб оказался не готов столько платить. В итоге Дибала стал свободным агентом.

Пауло Дибала Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Казалось, следующей командой Дибалы станет «Интер». Инсайдеры настойчиво писали о переговорах Пауло с миланским клубом, да и переход выглядел логично — недавний чемпион ничем не уступает «Ювентусу», а может, даже превосходит. Но случился сюжетный поворот: Дибала не договорился с «Интером» и попал в «Рому», команду без Лиги чемпионов и с куда более скромными целями. Пауло всего 28 лет, и такое падение в амбициях многих удивило. Зато болельщики встретили Дибалу в Риме как живую легенду.

Федерико Бернардески, «Ювентус» → «Торонто», бесплатно

Раз уж заговорили о «Ювентусе», нельзя не упомянуть Бернардески. Это история о том, как за год можно пройти путь от победы на Евро до отъезда в Канаду. Несколько лет назад Феде считали одним из главных талантов поколения. Он тащил «Фиорентину» и закономерно перешёл в лучшую итальянскую команду тех лет — «Ювентус». Надежд Бернардески не оправдал, но и не провалился.

Федерико Бернардески Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Закончилось всё так же, как и в случае с Дибалой. Бернардески и «Ювентус» не договорились о новом контракте, и футболист остался без команды. Только вот выбор Феде оказался более экзотическим. Теперь он играет в МЛС за канадский «Торонто». Вот так европейская карьера итальянца встала на паузу в 28 лет.

Рики Пуч, «Барселона» → «Лос-Анджелес Гэлакси», бесплатно

Ещё один переход на правах свободного агента. Пуч воспитывался в «Барсе», а в основу ворвался в 2019-м. Количество матчей потихоньку росло, и болельщики возлагали на полузащитника большие надежды — им казалось, что растёт наследник Хави. Похоже, они ошибались.

Рики Пуч Фото: Alex Caparros/Getty Images

С учётом нынешней конкуренции в полузащите «Барсы» уход Пуча выглядел логично. Но, скорее, на правах аренды и в европейскую команду. А Рики уехал в США и стал полноценным игроком «Лос-Анджелес Гэлакси». И это в 23 года. Правда, Пуч оставил дверь приоткрытой — у «Барсы» есть первоочерёдное право обратного выкупа своего воспитанника.

Анхелиньо, «РБ Лейпциг» → «Хоффенхайм», аренда

Пару лет назад Анхелиньо не закрепился в «Манчестер Сити», зато потом перешёл в «Лейпциг» и стал разрывать. За левую бровку при нём можно было не беспокоиться, особенно в атаке. В прошлом сезоне испанец был основным игроком и отпахал бóльшую часть матчей во всех турнирах.

Анхелиньо Фото: Alex Grimm/Getty Images

Что случилось потом? Анхелиньо внезапно оказался в «Хоффенхайме» на правах аренды. Может, Доменико Тедеско решил перестроить игру и 25-летний латераль ему не понадобился? Загадочная история.

Яспер Силлессен, «Валенсия» → НЕК, € 1 млн

Силлессен играл в «Аяксе» и «Барселоне», а три года назад «Валенсия» отдала за него € 35 млн. Вратарь играл (17 матчей в минувшем розыгрыше Примеры), но его настигли проблемы с травмами. Минус 74 дня в прошлом сезоне — это много.

Яспер Силлессен Фото: Octavio Passos/Getty Images

И всё равно мало кто ожидал, что этим летом 33-летний Силлессен не просто вернётся в Нидерланды, а окажется в скромном НЕКе. Так ещё и всего за € 1 млн. Если что, речь о действующем вратаре сборной.

Каспер Шмейхель, «Лестер» → «Ницца», € 1 млн

Есть что-то общее с историей Силлессена, да? Тоже вратарь, тоже неожиданный и дешёвый трансфер. Шмейхель — настоящая легенда «Лестера». Он пережил возвращение в элиту, сенсационное чемпионство и «качели» при Брендане Роджерсе. Всё это время Каспер оставался основным голкипером и не раз спасал команду от краха.

Каспер Шмейхель Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

А этим летом Шмейхель-младший рванул во Францию. Вероятно, захотел на старости лет отдохнуть от английских дождей. В любом случае предсказать такой переход было практически нереально.