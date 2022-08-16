Канчельскис: если бы Дзюба не гнался за деньгами, уже давно играл бы в новом клубе

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о будущем экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Всё зависит от Артёма. Если бы он не гнался за деньгами, то уже давно бы играл в футбол и в новом клубе. Прошло уже много времени с тех пор, как он не играет. «Адана Демиспор» предлагает нормальные деньги.



Чемпионат Турции неплохой. Очень сложно там играть. Выбор остаётся только за ним», — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Алёной Ковалёвой.

Напомним, Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/2022, когда истёк его контракт с клубом. Одно время Артём тренировался вместе с «Рубином» для поддержания формы, но не остался в казанском клубе на постоянной основе.