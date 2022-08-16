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«Челси» сделал беспрецедентное предложение по Жейоро. В «ПСЖ» ответили, что она бесценна

«Челси» сделал беспрецедентное предложение по Жейоро. В «ПСЖ» ответили, что она бесценна
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Футболистка «ПСЖ» и сборной Франции Грас Жейоро с большой долей вероятности не покинет парижскую команду в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.

По информации источника, интерес к 25-летней полузащитнице проявлял «Челси». Лондонский клуб сделал беспрецедентное предложение «ПСЖ» и был готов заплатить за трансфер € 500 тыс. Однако руководство французского клуба заявило, что Жейоро бесценна. Действующий контракт футболистки с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года.

Напомним, этим летом Жейоро выступила на чемпионате Европы в составе женской национальной команды Франции. Французская сборная дошла до полуфинала турнира, в котором проиграла национальной команде Германии со счётом 1:2.

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